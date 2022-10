La Sapienza antifascista in vacanza per il ponte | e l' allarme democratico?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gli anti-Meloni tornano a casa per fare ile gli anti-fascisti sfilano con gli striscioni che inneggiano a Putin. Se si aggiunge che le donne del Pd, riunite in assise, hanno accusato il partito di discriminarle e hanno chiesto alla premier una bicamerale contro i femminicidi, potremmo concludere che il governo può stare tranquillo. Se i migliori non le avessero consegnato un Paese avviato verso la recessione tecnica ma in compenso con un'inflazione in doppia cifra, Giorgia avrebbe un inizio in discesa. Ma torniamo ai giovani arrabbiati che hanno occupato l'Universitàdi Roma. Ieri mattina alle 9, dopo l'ultima notte brava e l'aperitivo in comune della sera prima, gli studenti si sono accorti che non c'era lezione perché era sabato e i prof erano partiti per il fine settimana lungo, quattro giorni di ferie, fino a mercoledì, in occasione ...