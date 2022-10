(Di domenica 30 ottobre 2022) Il Cremlino sembra aprire un sottile spiraglio per dialogare con Washington. Questo emerge dalle parole del portavoce del governo di Mosca, Dmitry Peskov, che in un’intervista alla Tv Rossiya-1 avrebbe annunciato la possibilità di untra Vladimir Putin e Joe Biden. A due condizioni, però: che gli Stati Uniti siano disposti ad ascoltare lerusse e a tornare a discutere di garanzie di sicurezza. Ma negli Usa l’atteggiamento sembra essere meno conciliante. Biden ha infatti condannato duramente lo stop di Mosca sull’accordo del grano. «La sospensione dell’accordo sul grano da parte dellaè scandalosa, ed è un pretesto», ha dichiarato. Il riferimento è all’accusa all’esercito ucraino di aver bombardato quattro navi della flotta russa del Mar Nero utilizzando droni aerei e sottomarini. La decisione di ...

Open

...terra d'Europa tra, Ungheria, Danimarca, per finire a Praga in compagnia di Angelo Maria Ripellino grande conoscitore della città, la più incantevole probabilmente porta d'Europa che s'...Quando laha iniziato deliberatamente a ritardare il funzionamento del corridoio e cercare di minare l'accordo. Laha preso la decisione di riprendere i suoi giochi della fame molto ... La Russia apre a un colloquio con gli Usa sull’Ucraina: «Ma ascoltino le nostre preoccupazioni» Biden definisce "scandalosa" la decisione di Mosca. Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba: "Avevano deciso da tempo di riprendere i giochi della fame". L'omologo russo Lavrov: "Usa ed Europa giocano ..."L'Occidente sta fomentando l'escalation in Ucraina: fa un gioco sporco e sanguinoso" che tende allo "sterminio di chi non piace", dice il presidente russo Putin. Il capo del Cremlino alza i toni cont ...