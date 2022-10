La Russa | Celebrare il 25 aprile? Dipende | certo non sfilerò nei cortei che oggi sono appannaggio di una certa sinistra

È la replica - affidata a Twitter - di La. 'A chi strumentalmente si ferma a leggere il titolo errato e ignora le mie parole, dopo questa mia nota, sarò invece costretto a riservare - a ...Anche Anna Ascani , sempre del Partito Democratico, ha criticato il Presidente del Senato: "Presidente La, non 'dipende'. Il 25 Aprile lei lo deveperché senza quella data non ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a precisare . «Alla presidente Malpezzi che rispetto e di cui apprezzo l'onestà intellettuale e a chi in queste ore mi ...Celebrerà il 25 aprile “Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualcosa di completamente diverso, appa ...