La rivoluzione dell’home gaming | ve lo ricordate l’Atari 2600?

(Di domenica 30 ottobre 2022) Questo fine settimana a Lucca Comics and Games, la manifestazione dedicata ai fumetti e ai videogiochi più famosa in Italia, sarà ospite eccezionale Nolan Bushnell, colui che è considerato da tutti il papà dell’industria videoludica e che, recentemente, è stato nominato “una tra le 50 persone che hanno cambiato l’America” da Newsweek. Non è la prima volta che Nolan Bushnell visita l’Italia, per la gioia dei videogiocatori d’annata, avendo presenziato come ospite d’onore alla Milan Games Week nel 2013 anche presso lo stand GamesWeekRetro curato da Gamescollection.it, elargendo autografi su giochi e console d’annata, in particolare sugli Ataridi molti collezionisti che hanno percorso anche centinaia di chilometri per incontrare un vero mito dell’industria e portare a casa un cimelio. Ritengo quindi doveroso inaugurare questa piccola rubrica dedicata ai videogiochi, ...