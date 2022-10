La nuova rimodulazione Fastweb scatta dal 1 11 | aumenti fino a 3 euro al mese

Punto Informatico

...da unaweb green tax, sugli operatori e - commerce che utilizzano veicoli inquinanti. Al momento è solo una proposta. Tra le varie ipotesi di spending review, infine, c'è anche la......dover rispondere che in questo momento la Regione Abruzzo è impegnata nella discussione della... per cui l'Abruzzo è già dotato di normativa sempre grazie al M5S, e un'azione di... Nuova rimodulazione da WINDTRE: aumenti fino a 5,99 euro per il fisso Nuova stangata per tutti gli utenti Tim, che subiranno alcuni rincari. Infatti sono interessate diverse tariffe dell'operatore: quali sono.Carlo Ferro, presidente di Ice, a fronte di un export a +21% nei 7 mesi illustra le potenzialità in Oriente. In testa, Corea e Giappone ...