La natura che fa cultura

(Di domenica 30 ottobre 2022) A Pavia, in pieno centro città, per iniziativa del Collegio Borromeo, storica istituzione universitaria, ha appena inaugurato «Horti». Uno spazio urbano aperto a tutti, dove la biodiversità dialoga con opere d’arte. Obiettivo: condividere la bellezza. Qui l’airone cinerino si alza in volo tra le cortine di alberi, ma anche oltre la Triade di grandi colonne bianche incise da tagli e scanalature e «canyon», opera inconfondibile di Arnaldo Pomodoro. Appena più lontano, di là dal muro di confine, s’intravede la bramantesca cupola del Duomo; e invece sembra quasi di toccarlo il parallelepipedo manierista dell’Almo Collegio Borromeo, fondato dal cardinal Carlo nel 1561. Lava d’accordo con la. C’è questo parco che ha appena aperto i cancelli e si chiama Horti: tre ettari e mezzo nel cuore di Pavia, accanto al Ticino, che prova a mettere ...

