La montagna non è solo sci C’è un’esperienza in Alto Adige che va contro il modello grand hotel

(Di domenica 30 ottobre 2022) E’ vero che manca circa un mese alla consueta apertura di stagione per il week-end dell’Immacolata, ma lo stato delle nostre montagne e in generale l’allarme siccità non lascianoi margini di manovra. Il tema ormai sul tappeto è come far sopravvivere laalla monocoltura dello sci. E non è possibile continuare a lasciare che gli enti locali possano spendere soldi per competizioni agonistiche a rischio cancellazione (come è già successo a Cervinia) e peggio ancora a pensare di stanziare milioni di euro in ristori per impiantisti e albergatori beffati dal cambiamento climatico e dal costo folle dell’energia, così come si continua cone incoscienza e sprezzo del denaro pubblico a tenere in piedi le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il dato invertibile non viene dai soliti odiosi ‘ski-haters’, ma dai ...