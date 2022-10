La Ble Juvecaserta conquista il derby con l’Avellino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiLa Blebissa il successo ottenuto la scorsa settimana su Taranto eildi Avellino con il punteggio di 76-65 al termine di un confronto condotto costantemente in testa, con un vantaggio quasi sempre in doppia cifra e senza che mai gli irpini dessero l’impressione di poter ribaltare l’inerzia di un confronto che i bianconeri sono stati bravi ad incanalare verso i propri colori. La differenza l’ha fatta soprattutto la difesa dei casertani che hanno lasciato i padroni di casa irpini a soli 9 punti nel primo quarto ed a 16 nel secondo per un totale di 25 punti in 20’ minuti di gioco. In attacco, poi, a parte qualche comprensibile forzatura, Sergio e compagni hanno sempre cercato la soluzione migliore tirando con buone percentuali (55% da 2, 37% da 3) e trovando un eccellente terminale ...