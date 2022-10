Kessie ritorna al Milan? L’agente | «Tutto falso»

(Di domenica 30 ottobre 2022) George Arangana, agente di, risponde ai rumor che vorrebbero il suo assistito voler tornare al: «» Nelle ultime ore in Spagna è uscito un rumor sulla volontà didi chiudere il rapporto con il Barcellona per tornare al. Su Mundo Deportivo è arrivata la risposta a queste voci di George Arangana, agente del centrocampista. Di seguito le sue parole. «Éassolutamente, sono solo fake news. Franck non vuole lasciare Barcellona, è felice qui. E’ arrivato da poco tempo ed è normale che stia ancora trovando il giusto adattamento alla nuova squadra e al gioco di un allenatore come Xavi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

