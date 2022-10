Juventus-Psg | probabili formazioni e in tv

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gara valida per la sesta e ultima giornata del gruppo H di Champions League 2022/2023. Dopo la matematica eliminazione dal massimo torneo continentale, i bianconeri devono ora cercare il pass per accedere all’Europa League, mentre i francesi si giocano il primato insieme al Benfica.-Psg si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21 presso l’Allianz Stadium.-PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli uomini di Allegri si presentano a questo appuntamento dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, ma brucia ancora la precoce eliminazione dalla Champions dove hanno perso 4 partite su cinque. Adesso non rimane che l’Europa League, che potrà essere raggiunto soltanto in caso di un risultato migliore rispetto al Maccabi Haifa avendo gli stessi punti degli israeliani ma una differenza reti maggiore. Decisamente più ...

Non ci sarà dunque nelle gare che restano fino alla pausa per il mondiale: per l'ultima di Champions League cole per le ultime tre di campionato contro Inter, Hellas Verona e Lazio.Dopo l'infortunio alla caviglia per Iling Junior, in casa Juve arriva un altro stop. Problema muscolare per Weston McKennie (retto femorale), che salterà sicuramente la sfida Champions contro il, ma che molto probabilmente avrà bisogno di due settimane per il rientro in campo. Continua così l'emergenza infortuni per Allegri (che mercoledì recupererà il solo Locatelli), il giorno dopo la ...Infortunio McKennie le notizie sulle condizioni dell’americano, i tempi di recupero e quante partita salta La Juventus vince a Lecce, riuscendo a ripartire dopo la durissima sconfitta col Benfica che ...La Juventus di Allegri non perde tempo, subito a lavoro per preparare l'ultimo impegno di Champions contro il PSG ...