Juve | ecco chi c'è per il dopo Szczesny

La Gazzetta dello Sport

... con tanto di titolo di capocannoniere oltre alla doppietta in finale al River Plate,il gol ... dagli ex fiorentini Pedro e Pulgar fino ai più noti Diego, meteora allanel 2010, e Arturo ...Criptica la scritta: 'Gatti da te non ce l'aspettavamo, Pinsoglio di te lo sapevamo….lasiamo noi'. Perché i due giocatori sono entrati nel mirino degli ultrà Cosa c'è dietro questo ... Conte alla Juve Ecco la sua lista della spesa Ecco la comparazione tra le pagelle del Lecce scritte dalla nostra redazione e i quotidiani sportivi/locali. Falcone, Hjulmand e Baschirotto fanno il loro. Dalla panchina poco o nulla.Il gol di Nicolò Fagioli, che ha garantito alla Juventus un'importante vittoria in quel di Lecce, ha fugato ogni dubbio sul futuro del centrocampista. La dirigenza bianconera sta apprezzando le presta ...