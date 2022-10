Juve | Chiellini e i tifosi snobbano l'Europa League | ma il Psg 'vale' 15 milioni e una chance in più

Calciomercato.com

... nella quale ci sarebbero i dettagli di un accordo tra CR7 e lastessa per il pagamento di 20 ... con il presunto messaggio discritto ai compagni e con la presunta telefonata tra il DS ...... Giorgio, che in una chat di squadra agli atti dell'inchiesta spiega ai compagni che si trattava di un accordo fittizio e chiede loro di non dire nulla alla stampa. In quei giorni, la... Juve, Chiellini e i tifosi snobbano l'Europa League. Ma potrebbe presto diventare l'ultima speranza Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Massimiliano Maddaloni ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Il suo commento sul mercato bianconero. MERCATO JUVE – «Oggi è normale che quando si fa il mercato c’è una strategia e si pensano a ...