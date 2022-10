Judo | Europei Under 23 2022 | Turchia oro nella prova a squadre mixed | Italia assente

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ultima giornata dei Campionati23 di, in corso di svolgimento sui tatami dell’Arena Hotel Hills di Sarajevo (in Bosnia ed Erzegovina). Gli incontri individuali facevano già parte dell’album dei ricordi e oggi sono andate in scena le sfide valide per l’assegnazione delle medaglie continentali dellea formazioni miste. Non era ai nastri di partenza l’che con il bronzo di Enrico Bergamelli di ieri ha chiuso con tre podi complessivi la propria esperienza europea. Spazio, dunque, alle altre compagini ed è stata laa mettersi il collo la medaglia d’oro. Un perentorio 4-1 per la formazione turca contro la Germania in cui Umalt Demirel, Omer Aydin, Hilal Ozturk e Munir Ertug hanno fatto la voce, nei rispetti confronti con Seija ...