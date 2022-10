Italia sì | brutta caduta in diretta | le condizioni della famosa attrice

(Di domenica 30 ottobre 2022) Rovinosaper la celeberrima artista nel programmasì, inciampa e finisce stesa sul pavimento. Grande apprensione in studio. Ha preso il via il programmasì. Mano a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

L'HuffPost

Come si diventa il primo radiocronista sportivo inDiamo un consiglio ai ragazzi che ... mi colpì profondamente la vicenda Abidal, che da poco aveva superato unamalattia. Fallo scendere ...Migliaia di ragazzi e ragazze da diverse parti de d Europa (Francia, Spagna, Germania e Austria) sono arrivati questa notte a Modena per ... lafine di Elenoire Ferruzzi e la battuta ... Una brutta notizia: la meritocrazia è irrealizzabile (ANSA) - ROMA, 30 OTT - Altra brutta notizia in casa Roma. Spinazzola non è partito per Verona per una lesione al retto femorale sinistro.L'attrice è scivolata cadendo di faccia al suo ingresso nello studio di Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni ...