Inter | come sta Dumfries? L’olandese chiarisce sulle sue condizioni

(Di domenica 30 ottobre 2022), quali sono ledi Denzeldopo il match con la Sampdoria?fa chiarezza: il messaggio Denzelsta bene. L’esterno olandese non ha riscontrato alcun problema durante la vittoria dell’sulla Sampdoria, se si esclude comunque una comprensibile stanchezza. Il giocatore nerazzurro ha rassicurato tramite social i tanti tifosi che gli chiedevano aggiornamentiproprie. IL MESSAGGIO– «Sto bene, nessun problema. Grazie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quarta vittoria consecutiva in campionato, decidono le reti di De Vrij, Barella e Correa. Quarta vittoria consecutiva in campionato per ...Squadra troppo tenera, si sfalda dopo il primo gol subito. Solo i tifosi con il loro incitamento strappano applausi sino alla fine ...