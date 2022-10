Infortunio Dybala | ultime verso il derby | cosa filtra in casa Roma

, le ultime in vista del derby di settimana prossima: cosa filtra in casa Roma sull'argentino Il Messaggero fa il punto della situazione su Paulo, ancora alle prese con i ...E sono solo 13 le reti messe a referto, di cui 5 da Pauloche resterà ai box fino al 2023. ... Il Faraone a causa di unmentre l'ex Genoa dopo un'estate tormentata non sembra rientrare ...Paulo Dybala spera di recuperare dall'infortunio e di acchiappare il sogno Mondiale. Il tempo stringe, in due settimane si deciderà tutto: il prossimo 14 novembre, infatti, il Ct dell’Argentina snelli ...Infortunio Dybala - Dybala sta lavorando a pieno regime per prendere parte al Mondiale. L'argentino, out per un problema muscolare, vuole rientrare in tempo ...