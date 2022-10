Calcio News 24

In campo anche Musso e Toloi, che hanno smaltito l'. Sull'altro fronte Zanetti schiera ... PROBABILI FORMAZIONI Empoli (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, De, Luperto, Parisi; Haas, ...La difesa sarà formata da Okoli, Demiral e Dijmsiti, che ha completamente smaltito l'... Le formazioni Ufficiali di Empoli - Atalanta EMPOLI (4 - 3 - 3): Vicario; Ebuehi, De, Luperto, ... Infortunio De Winter, Zanetti costretto al cambio nella ripresa: le ultime Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...