Infortunio al ginocchio per il giocatore dell’Atalanta | match con il Napoli a rischio?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ildi Luciano Spalletti continua la sua impresa tra Serie A e Champions League, raggiungendo quota 13 vittorie consecutive. L’ottima prestazione degli azzurri contro il Sassuolo e i quattro gol messi a segno, hanno aggiunto altri tre punti al bottino e messo in sicurezza la vetta della classifica di Serie A. Ilha ora un vantaggio di cinque punti sull’Atalanta, in caso di vittoria di quest’ultima nella giornata di oggi contro l’Empoli. FOTO: ScalviniEmpoli-Atalanta: brutte notizie per Gasperini? Il prossimo appuntamento in calendario per gli azzurri è proprio contro la formazione di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium sabato prossimo alle 18:00. Nel corso delche la Dea sta conducendo in questo momento, in vantaggio per 0-2 sull’Empoli, il difensore centrale Giorgio Scalvini ...