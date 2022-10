“Infame” GF Vip 7 | Luca Salatino alza la voce con il concorrente | guerra aperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) GF Vip, Antonino Spinalbese contro Charlie Gnocchi. È ancora scontro dentro la Casa. La tensione è costantemente salita negli ultimi giorni. Spesso al centro delle discussioni c’è finito Charlie Gnocchi, accusato per il suo atteggiamento e la tendenza a fare ‘il capo’ della situazione. Prima la discussione conche ha perso le staffe in più di un’occasione fino a scoppiare: “Hai rotto er ca.. ao” gli ha gridato dopo uno scontro su cosa preparare per pranzo. Ma ultimamente Charlie Gnocchi si è scontrato anche con un altro inquilino, ovvero Antonino Spinalbese. Una lite davvero forte che ha coinvolto anche altri gieffini rendendo l’atmosfera pesante nella Casa. “Sei un manipolatore – ha detto il giovane all’ex inviato di Striscia – sai come prendere le persone”. Il 27enne si è lamentato della nomination subita da Charlie durante la ...