India | sale ad almeno 60 morti bilancio del crollo ponte

Sale ad almeno 60 morti il bilancio delle vittime nel crollo del ponte nello Stato indiano del Gujarat, nell'ovest del Paese, facendo precipitare centinaia di persone in un fiume. Secondo il Daily Mail, sono state diffuse le immagini che mostrano il momento del crollo.