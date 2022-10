India | crolla un ponte pedonale sul fiume Machuchu Al momento del collasso la struttura era molto affollata | ci sarebbero almeno 32 vittime

(Di domenica 30 ottobre 2022) Unto nello Statono del Gujarat, nell’ovest del Paese, facendo precipitare centinaia di persone in un32 i morti confermati finora secondo quanto riporta la Bbc. Ilsospeso sulMachchu è collassato nella città di Morbi e secondo quanto afferma il ‘Times of’ aldel crollo sulsi trovavano circa 150 persone. In rete circolano i video registrati nei momenti immediatamente successivi al crollo che mostrano decine di persone intente a risalire le strutture delcollassato in acqua. I video girati prima del crollo mostrano invece una enorme quantità di persone che affollano ilsospeso, probabilmente più di quante ne ...

... è crollato perché non ha sopportato il peso delle persone che vi stavano sopra, secondo il Times of. Le autorità hanno corretto da 400 a 150 circa le stime relative al numero di persone ...Le vittime confermate sono 32, ma sulla struttura si provavano circa 400 ...Almeno 40 persone sono morte nel crollo di un ponte in India, caduto in un fiume mentre centinaia di persone lo stavano attraversando. La tragedia è avvenuta nello stato occidentale del Gujarat, dove ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...