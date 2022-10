India | crolla un ponte nello Stato del Gujarat | 78 morti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) È di almeno 78il bilancio delle vittime del crollo di unin, nell’ovest del Paese Il crollo è avvenuto alle 18.30 ora locale. Secondo il Times of, ilerariaperto solo quattro giorni fa dopo sette mesi di lavori di riparazione e non aveva il certificato di idoneità del comune Secondo le autorità locali, al momento sarebbero almeno 78 le vittime. Nelle immagini, trapelate sui social e poi divulgate dalle televisioni locali, si nota il momento esatto in cui ilha ceduto, con le persone che precipitano in acqua mentre altre provano a mettersi in salvo, rimanendo aggrappate a degli appigli. Ilstorico , lungo 230 metri, risale alla dominazione britannica nel XIX secolo. ...