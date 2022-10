India | crolla il ponte sul fiume Machchu con centinaia di persone sopra | almeno 60 morti e 30 feriti – Il video

(Di domenica 30 ottobre 2022) È di60e 30il bilancio provvisorio del crollo di unsospeso sul, nella cittàna di Morbi, nel Gujarat occidentale, in. Lo ripota il Times of. Le immagini trasmesse dalle tv locali mostranoaggrappate ai cavi delto, mentre i soccorritori tentano di trarle in salvo con gommoni e funi. L’infrastruttura, recentemente riaperta al pubblico dopo lavori di ristrutturazione, si presume siata perché non ha sopportato il peso delleche si trovavano, secondo le prime dichiarazioni dei soccorritori locali. Le autoritàne hanno ...

