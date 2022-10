India | crolla il ponte pedonale con sopra 400 persone | almeno 60 morti

17.26ponte: almeno 60 morti E' di almeno 60 morti e 30 feriti gravi il bilancio provvisorio del crollo di un ponte sospeso sul fiume Machchu, nella citta' indiana di Morbi, Gujarat ...Un ponte è crollato nello Stato indiano del Gujarat, nell'ovest del Paese, facendo precipitare centinaia di persone in un fiume. Decine i morti confermati finora. Lo riporta la Bbc. Le riprese delle ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Al momento del crollo sul ponte si trovavano fino a 400 persone. La struttura era stata riaperta da pochi giorni dopo delle riparazioni.