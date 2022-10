Incontri diplomatici nel Connecticut

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Durante la sua visita il Ministro Di Michele, accompagnato dal nuovo Console Onorario delBarbara Zichichi, ha partecipato un mese fa ad una serie di. Per iniziare una tavola rotonda organizzata dalla Metro Hartford Alliance a cui hanno partecipato business leaders italiani, italo americani e americani dei diversi settori d’industria. Successivamente il Console Generale si è recato al Capitol building di Hartford per incontrare il Governatore delNed Lamont ed il Senatore Martin Looney, Presidente Pro Tempore del Senato del. Dopo un breve tour del Campidoglio ed un servizio fotografico, il Console Generale ha visitato i nuovi uffici del Consolato Onorario d’Italia dellocato al 750 Main Street di Hartford, dove è rimasto in riunione con il ...