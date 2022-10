Incidente ad Abbiategrasso | due paracadutisti precipitano sulle case durante le celebrazioni di El Alamein

L'è avvenuto ad, in provincia di Milano, durante le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della battaglia di El Alamein. La celebrazione. La celebrazione per l'...La celebrazione è stata organizzata dal Comune di, l'associazione Bersaglieri, quelle dei Carristi e dei Paracadutisti sul campo dell'oratorio di San Pietro per celebrare gli 80 anni ...Durante le celebrazioni per la battaglia El Alamien due paracadutisti si sono lanciati durante le celebrazioni in corso ad Abbiategrasso (Milano) e sono finiti fuori dal campo previsto di arrivo, atte ...Due paracadutisti che si sono lanciati durante le celebrazioni per l'80/mo anniversario della battaglia di El Alamein in corso ad Abbiategrasso (Milano) sono finiti fuori dal campo previsto ...