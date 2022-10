Ilary Blasi in posa super sexy per mostrare la sua cintura vintage

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 30 ottobre 2022)su Instagram pera tutti il suo nuovissimo regalo. Ecco lache le hanno regalato. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di annunciare a termine del programma la sua rottura con Francesco Totti. Nel comunicato ANSA avevano dichiarato che non si sarebbero esposti per tutelare i figli. La donna poi è scappata in Tanzania mentre Francesco è rimasto a Roma alimentando la voce della sua relazione con Noemi Bocchi recentemente confermata. Lanon aveva intenzione di tornare in tv tanto che aveva deciso di prendersi un anno sabatico lontano dalle telecamere. Ha però recentemente dichiarato al settimanale Oggi che amici e parenti l'hanno incoraggiare a non disdire gli impegni presi quindi molto probabilmente la rivedremo ...