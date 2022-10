Il sondaggio | Forza Italia paga il prezzo delle divisioni | FdI cresce ancora e sfiora il 30%

Il primo turno, l'ultimoÈ finita. La campagna elettorale piu dura e polarizzata nella ... di una lunga serie di ricorsi legali o peggio di un'azione di, in caso di sua sconfitta. ...Causa dimaggiore, perché scontri e interessi globali hanno sempre interessato l'Europa e l'... E non può rafforzarla perché l'opinione pubblica non la seguirebbe: da undella società ...L’ultimo dibattito in tv: «bugiardo», «bandito». Scambio di accuse sulle «pillole della virilità». I sondaggi prevedono un testa a testa tra i due rivali ...Fratelli d'Italia sfiora il 30%: il centrodestra cresce ancora e si attesta al 45%. Il centrosinistra cala dello 0,7%: anche il Partito democratico è in flessione ...