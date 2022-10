Il rave che paralizza l' Italia Attenzione | quali sono le uscite chiuse in autostrada

(Di domenica 30 ottobre 2022) Un evento che stando l'. Migliaia di persone infatti, tra cui molte provenienti dall'estero, hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino dove si tiene un megaparty di Halloween. L'evento 'Witchtek' è già stato segnalato alla polizia e ai carabinieri che stanno monitorando la situazione. Ma ilsta avendo conseguenze inimmaginabili sulla viabilità proprio nel bel mezzo del ponte dei Morti. Infatti per motivi di sicurezzastateancheli sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Musica e balliandati avanti tutta la notte, le personearrivate a Modena con camper e auto. La ...

