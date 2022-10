Il Paradiso delle Signore | anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 | Umberto contro tutti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilfocalizzerà l'attenzione sull'incredibile scoperta di Salvo, come segnalano ledal 31al 4. Il giovane, infatti, verrà a sapere da Anna che Quinto, che era considerato disperso in mare, in realtà si trovava prigioniero in un carcere del Sud America e che lei ha inventato la bugia relativa all'operazione della madre solo per andare da lui a salvarlo. Il siciliano sarà scioccato e inizialmente prenderà le distanze dalla Imbriani. In seguito, però, Anna e Salvo proveranno a riavvicinarsi, ma Caterina confonderà le idee al genero, il quale inizierà a pensare che Irene abbia il diritto di crescere con suo padre. Tuttavia, Anna proverà a rassicurare Amato e gli proporrà anche di partire insieme per una ...