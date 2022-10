Il nobile contro l' ex laziale Jony | ' Ha rubato il pavimento della mia villa'

Non un reato, forse nemmeno un illecito. Semplicemente una questione da chiarire e risolvere. Il centrocampista della Lazio Jonathan Rodríguez Menéndez, meglio conosciuto come Jony, attualmente in ......cognitivo o emotivo che non ne abbia inficiato la coscienza e volontà" aggiunge il gip. Per ... come riferito dal padre, scagliati anchei genitori (come riferito dalla sorella). I ...Derby siciliano oggi pomeriggio alle 14,30 per la Sancataldese contro una nobile del calcio siciliano come il Trapani. Un confronto al quale i verdeamaranto di Pietro Infantino non arrivano nelle migl ...Nessun dubbio che la morte di Luis Fernando Ruggieri e il ferimento di due uomini "siano dovuti all'azione volontaria e violenta dell'indagato, che ne voleva la morte". E' uno dei passaggi dell'ordina ...