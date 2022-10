Il fallo di Milinkovic non c' era | perché l' ammonizione è ingiusta La moviola

Non eraEd è qui che il discorso si sposta su quel giallo: "Non parliamo di un intervento che non era da ammonizione, quello dinon era neanche. Sergej ha giocato la palla, è ...Quello che Manganiello ha valutato come step on foot è, in realtà, la naturale prosecuzione della giocata di. Il piede doveva tornare per terra, non c'è alcuna volontà di commettere,...La Lazio ferma la propria striscia di vittorie cadendo in casa contro la Salernitana. Ma oltre il danno arriva anche la beffa. Manganiello ammonisce Milinkovic, mandato in campo da Sarri ...Sarri furioso: «Mai vista una cosa così, meglio che non parlo». Le dichiarazioni dopo la sconfitta della Lazio con la Salernitana ...