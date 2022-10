I supereroi del Napoli | la foto diventa virale | «Dionisi ora dirà che meritava?»

(Di domenica 30 ottobre 2022) I calciatori delno, il messaggio di Juan Jesus sugli X-man contagia il popolo azzurro. Ilasfalta anche il Sassuolo, la squadra di Spalletti è un rullo compressore capace di chiudere le partite in 20 minuti. Ai rivali restano solo le parole come quellePioli, che da settimane ripete che il Milan nondi perdere, così come Mourinho. Ma il campo è sempre il giudice supremo e la squadra azzurra con le sue 13 vittorie consecutiveinarrestabile. IDELI calciatori azzurri, complice il messaggio di Juan Jesus: ”,altro che gli X-Men, siamo gli OSI-MEN” èto, scatenando la fantasia dei tifosi azzurri. Tra i meme più belli ...

La richiesta di ritornare sui passi di Zack Snyder non va solo interpretata come una difesaregista, ma anche come un auspicio di coerenza. Spostare i riflettori su altriQuello che può ......solo Leone hanno iniziato a sfoggiare tantissimi costumi come quella della famiglia deio ... Vittoria è stata travestita dai suoi genitori già a inizio settimana e la fotosuo ...I calciatori del Napoli diventano supereroi, il messaggio di Juan Jesus sugli X-man contagia il popolo azzurro.Il Napoli fa tredici e festeggia così il compleanno di D10s nello stadio a lui dedicato. Ed è un vero e proprio show: 4 gol al Sassuolo, 0 reti subite, tripletta di Osimhen e gol ...