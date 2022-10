I personaggi di film a tema Halloween rimasti nella storia cinematografica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) La serata diè l’occasione perfetta per guardare i proprihorror preferiti. Alcuni tra i numerosi“da paura” hanno lasciato un segno indelebile, soprattutto per quanto riguarda alcuni, iindimenticabili deihorror PennywiseUn classicoo a” è Michael Myers, il folle maniaco della saga, che è tornato recentemente sulla scena grazie alEnds”, uscito quest’anno. Ma questoo non è l’unico che può rovinare i vostri sogni. Jason Vorhees è invece il ...