Horror | Thriller | Dark | i romanzi da leggere per un weekend da brivido

Leggi su velvetmag

(Di domenica 30 ottobre 2022) Cosaad Halloween?o semplicementepiù? Abbiamo raggruppato una selezione di titoli per voi, per unda. Cosaad Halloween? Quest’anno il 31 ottobre capita di lunedì, ma è preceduto da un interoche permette agli appassionati di storie dell’orrore di concedersi una full immersion. Abbiamo cercato di raggruppare per voi una selezione diche possano andare incontro alle esigenze di tutti. C’è chi ha un debole per l’splatter e chi invece preferisce quelle sfumature più soft. Chi non disdegna ie chi invece preferisce semplicemente un mistero ben organizzato. Crediti: PexelsE non potremmo iniziare ...