Highlights Trento-Scafati 75-68 | Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilcon glidi75-68, sfida valevole per la quinta giornata del campionato diA1di. La Dolomiti Energia torna alla vittoria dopo la battuta d’arresto a Sassari e lo fa davanti ai suoi tifosi grazie ad uno straripante Flaccadori, miglior realizzatore del match con 18 punti. Resta in fondo alla classifica invece, che ha vinto uno solo dei cinque match disputati in stagione. Di seguito ilcon le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

... con ben tre squadre italiane ai nastri di partenza, ovvero Venezia ,e la new entry Brescia ...e magazine , senza dimenticare tutti i contenuti di sport entertainment prodotti da ...Il video con glidi Sassari -81 - 76 , sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket . Gara dominata dalla squadra sarda, che conduce fin dal primo quarto e ... Flaccadori e Forray trascinano Trento, Scafati stesa in volata Gli highlights di Dolomiti Energia Trento-Paris Basketball, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi dell’Eurocup 2022/2023 ...Il video con gli highlights di Sassari-Trento 81-76, partita valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket.