(Di domenica 30 ottobre 2022) 87-85 nel match tra, partita valida per la quinta giornata diA di/23. Grande vittoria dunque peral Palasport “Lino Oldrini”, che permette ai lombardi di salire al settimo posto in classifica con sei punti. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

SPORTFACE.IT

Il video con glidi Varese - Trento 91 - 94 , sfida valevole per la terza giornata della Serie A1 2022/... che manda in paradiso la Dolomiti e condanna l'ad una sconfitta molto ...Il video con glidiVarese - Banco di Sardegna Sassari 87 - 81 , sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket . I padroni di casa iniziano con qualche ... Highlights Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso 87-85, Serie A basket 2022/23 (VIDEO)