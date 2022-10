Hellas Verona Vs Roma | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Gli scaligeri attraversano un pessimo momento testimoniato dal penultimo posto in classifica, mentre i giallorossi non possono perdere altro terreno dalle zone alte.Vssi giocherà lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Crisi nera per i gialloblù che si presentano a questa sfida reduci da ben 6 sconfitte consecutive e una sola vittoria fin qui all’attivo. Per di più, il cambio della guida tecnica non ha sortito l’effetto sperato. Sarà impresa ardua fermare i giallorossi che, a parte la battuta d’arresto subita contro il Napoli, sta facendo molto bene in campionato come dimostra il quinto posto in ...