Guerra in Ucraina | la diretta Lavrov | ' Situazione simile alla crisi dei missili a Cuba'

Cremlino: 'I colloqui tra Putin e Biden potrebbero avere luogo se gli Stati Uniti fossero disposti ad ascoltare le preoccupazioni russe'. Polemica per arruolamento carcerati con Hiv nel gruppo ...... tanto necessari per affrontare la crisi alimentare globale causata dalla suacontro l'. L'UE esorta la Russia a revocare la sua decisione': lo afferma, su Twitter, l'alto ...DottIl nuovo ambasciatore ucraino in Germania, Oleksig McGeeff, ha invitato il governo tedesco a intensificare il suo sostegno al suo Paese. "Quando ...Cremlino: "I colloqui tra Putin e Biden potrebbero avere luogo se gli Stati Uniti fossero disposti ad ascoltare le preoccupazioni russe". Polemica per arruolamento carcerati con Hiv nel gruppo Wagner ...