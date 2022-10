Guardare il mondo con un’altra prospettiva | Palazzo Zanchi e il “Giroscopio” di Arnaldo Pomodoro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Bergamo. A volte basta cambiareperilcon altri occhi. Tutto ciò è quanto ci insegna il “”, opera realizzata dae posizionata dal 1989 al centro del cortile di. L’avveniristica scultura commissionata nel 1986 dall’imprenditore orobico Camillo Cefis riprende il dispositivo fisico che, complice l’ausilio di un grande disco bronzeo, è in grado di girare su sé stesso mantenendo l’asse di rotazione orientato in direzione fissa. Basta infatti dare una piccola spinta per vedere l’affascinante oggetto muoversi e regalare un viaggio in una realtà parallela, per certi versi, simile a quella di “Guerre Stellari”. A muoversi non è tuttavia soltanto il disco, ma anche l’intera superficie interna, ...

Voce Giallo Rossa

... ma perché entrambi trovano all'esterno di quelle mura unche non li accetta per come sono: ... a differenza degli altri, lei lo accetta per come è, non deve nascondersi, lei riesce anel ...Bastai recenti exploit della DeFi per capire che i prestiti garantiti non possono fare ... i gestori patrimoniali e gli altri operatori delTradFi. L'intero settore delle criptovalute ... Abraham: "C'è molta strada da fare, ma il mondo sta migliorando: dobbiamo guardare agli aspetti... Lo chef della Francescana di Modena continua a guardare avanti. E ce lo racconterà nell'evento del Gusto in programma a Bologna il 5 e 6 novembre ...Non servono gli occhi del cuore per guardare e amare Boris 4 Boris 4 Era l'inizio di febbraio 2021 quando 'così de botto, senza senso' uscì la notizia che milioni di persone aspettavano da circa dieci ...