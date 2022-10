Greenland film stasera in tv 30 ottobre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022)è ilin tv domenica 302022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Ric Roman Waugh. Ilè composto da Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, David Denman, Brandon Quinn, Hayes Mercure, Andrew Bachelor, Gary Weeks, Joshua Mikel, Claire Bronson.in tv:La minaccia di una cometa distruttrice, infatti, si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), ...