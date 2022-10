Grande Fratello Vip | Guenda Goria si scaglia contro Elenoire Ferruzzi | ' ' È molto grave' '

Nuove tensioni alVip . Patrizia Rossetti è esplosa contro alcuni coinquilini, colpevoli di non interessarsi alle pulizie e alle attività generali del reality show. La 63enne toscana, ha inveito contro ...L'ex velina di Striscia la Notizia non ha specificato la cifra percepita grazie al reality, ma è possibile farsi un'idea con le sue parole: ' Quello che guadagno all'avrei guadagnato ...Miriana Trevisan torna a raccontarsi: chiuso il capitolo aperto con Nicola Pisu nella Casa del Grande Fratello vip 6, "Non sono fortunata in amore" ...In lacrime Marco Bellavia racconta a Verissimo della sua crisi nella casa del Grande Fratello VIP: ecco che cosa è successo ...