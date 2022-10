La gieffina rompe il silenzio in merito alla squalifica e scrive un post per Daniele Dal Moro: sul web è subito bufera L'ultima puntata delVip andata in onda è stata caratterizzata da non pochi colpi di scena. Tra i tanti, non è di certo passata inosservata la decisione degli autori di mandare Elenoire Ferruzzi ad un ...Le parole dell'ex gieffina: 'Ho partecipato per soldi, assolutamente' Cristina Quaranta è stata una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione delVip . La sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia è durata circa un mese. Ospite di Verissimo , il programma campione di ascolti del sabato pomeriggio, l'ex gieffina ...Sei nuovi concorrenti sono pronti a scuotere gli equilibri della casa del Grande Fratello Vip. E lo faranno nel corso della quattordicesima puntata del reality, in onda giovedì 3 novembre 2022. Come g ...Grande Fratello Vip, divorzio immediato per un ex protagonista: pubblico stravolto. La notizia ha colto tutti di sorpresa ...