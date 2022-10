Grande Fratello Vip 7 | giorno 41 | commenti al live

Vogliono la pesante ingiunzione dello Stato, come un" o meglio unPapà " nella propria vita " certo che c'è un problema irrisolto con questa figura a livello nazionale! ...Articoli più lettiVip 7 : la brutta fine di Elenoire Ferruzzi e la battuta ingiusta di Signorini di Mario Manca Ictus cerebrale, i segnali inequivocabili per riconoscerlo e ...La casa del Grande Fratello Vip potrebbe presto accogliere una nuova concorrente: Eliana Michelazzo! L’ex agente di Pamela Prati, chiamata spesso in ...Grande Fratello Vip 7, arriva una nuova concorrente: Pamela Prati trema. Nella prossima diretta una sorpresa che lei non apprezzerà ...