Governo | Paglia Si | ' Salvini vuole togliere 1 mld a Rdc | odia i poveri'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “100 miliardi di euro di evasione fiscale annua, 10 persone con un patrimonio di 100 miliardi di euro, 50 miliardi di euro di extraprofitti delle compagnie energetiche. Maper trovare 1 miliardotagliare il reddito di cittadinanza. Se uno ili, si vede da cose come questa". Così il responsabile economia di Sinistra Italiana, Giovanni

Siamo stati compagni di lotta, ma lui era, per istinto e vocazione, anche uomo di. Alla vigilia della laurea, nel nostro circolo universitario di via Marino, ebbi un giorno un ...E' un fuoco diche porterà rapidamente alla stagnazione : "Alcuni previsioni parlano di una ... il processo va rifatto daccapo) nello scandalo Lava Jato , e in ogni caso il suosarà ...