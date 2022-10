Governo | Mulè | ' se Mangialavori fuori per sospetto è fine garantismo'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Saremmo all'anno zero della politica se nella scelta dei sottosegretari dovesse esserci un problema, addirittura, come riportano alcuni giornali, un veto o un ‘no', nei confronti dell'onorevole Giuseppe, che non è stato né condannato, né imputato, né indagato, né raggiunto da alcun avviso di garanzia per vicende legata a fatti di ‘ndrangheta o altro” Lo dichiara il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulé, rispondendo a una domanda di Maria Latella nel corso della trasmissione “Il caffè della domenica”, in onda su Radio24. “– prosegue il deputato 'azzurro' – è uno straordinario professionista, un medico, un senologo che è alla seconda legislatura e non è mai stato sfiorato da sospetti. C'è solo una dichiarazione di un pentito che risale a cinque anni fa, ritrattata e ...

... proponendo come soglia i 5.000 euro di cui parla il programma di. Su questo provvedimento ... come Giorgio, non hanno mancato di far notare alcuni distinguo, dicendo ad esempio che alzare ...Però c'è una cosa che non ci suona poi molto bene su quanto sta facendo ilMeloni I in tema ... Per Giorgio'l'amnistia non deve diventare amnesia': 'Le sanzioni sono state comminate a ...