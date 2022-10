Governo Meloni | il caro bollette fra i temi del primo Consiglio dei ministri

(Di domenica 30 ottobre 2022) Si riunisce lunedì 31 ottobre il. Nel suodeila premier affronterà interventi immediati per far fronte al. Si parla di un ‘tesoretto’ lasciato in eredità dalDraghi che ammonterebbe a 20 miliardi di euro. Un dato è certo: “I costi dellesono diventati insostenibili“, sottolinea la premier, Giorgia. “Non c’è più tempo da perdere“. E mentre si guarda all’Istat che lunedì metterà nero su bianco il dato sul Pil del terzo trimestre, ilragiona sugli spazi di intervento sul deficit, che potrebbe essere fissato per il 2023 al 4,5% del Prodotto interno lordo. Una ipotesi che il neo ministro dell’Economia, Giancarlo ...

La giustizia al centro del primo, vero, Consiglio dei Ministri delin programma lunedì 31 ottobre. E nonostante la nomina dell'ex magistrato Carlo Nordio alla guida del Dicastero di via Arenula , al primo punto ci sarà un decreto legge per mantenere l' ...Tradotto: se la Nato e gli Usa in testa, ai quali oggiha assicurato totale lealtà, chiederanno un nuovo impegno anche militare a sostegno di Kiev, ilitaliano, tutto, non si tirerà ...La stretta del nuovo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - Dopo le navi umanitarie, arriva la stretta del Governo di centrodestra anche sui rave party. Piantedosi porterà domani ...Il senatore dem Crisanti e l’infettivologo Bassetti sono contro il Governo sull’ipotesi di eliminare l’obbligo delle mascherine in ospedali ed Rsa.