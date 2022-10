Governo | giustizia e Covid su tavolo Cdm | si chiude per sottosegretari

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) –e salute. Sono questi i temi che il premier Giorgia Meloni affronterà domani, lunedì 31 ottobre alle 12, durante il Coniglio dei ministri. Suldel nuovoc’è anche la questione della composizione della squadra dei, partita che il presidente del Consiglio punta are proprio entro domani. In vista del Cdm la titolare delha fatto il punto della situazione con alcuni dei suoi ministri. Al primo punto, c’è un decreto legge per mantenere il cosiddetto ‘ergastolo ostativo’, considerato dalMeloni “uno strumento essenziale” nel contrasto alla criminalità organizzata. Un provvedimento, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, “prioritario” e diventato “urgente” alla luce dell’udienza della Corte ...

1' DI LETTURA PALERMO - 'La nomina di Carlo Nordio allaaveva fatto sperare in un atteggiamento garantista delMeloni . Se le anticipazioni giornalistiche di oggi fossero vere, ci troveremmo davanti a una pesante involuzione in senso ...... quindi taglio delle tasse e della burocrazia, con unapiù efficiente". In questi primi giorni la coalizione del centrodestra è parsa molto solida. "Questo è il nonoche vedo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - La nomina di Carlo Nordio alla Giustizia aveva fatto sperare in un atteggiamento garantista del Governo Meloni. Se le anticipazioni giornalistiche di oggi fossero vere, ci.