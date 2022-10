Governo | giustizia e Covid su tavolo Cdm | si chiude per sottosegretari

e salute. Sono questi i temi che il premier Giorgia Meloni affronterà domani, lunedì 31 ottobre alle 12, durante il Coniglio dei ministri. Sul tavolo del nuovoc'è anche la questione ...- Non solo economia, domani nel Cdm oltre alla Manovra, si lavora a un decreto legge per mantenere il, cosiddetto, ergastolo ostativo, il rinvio al 30 dicembre dell'entrata in vigore di alcune ...Per il governo Meloni è il momento dei sottosegretari. Il premier, infatti, non vuole perdere altro tempo, quindi sia in FdI sia nelle forze alleate ogni nodo va sciolto in questo fine settimana in vi ...(Adnkronos) – Giustizia e salute. Sono questi i temi che il premier Giorgia Meloni affronterà domani, lunedì 31 ottobre alle 12, durante il Coniglio dei ministri. Sul tavolo del nuovo governo c’è ...