Governo | Ciriani | ' fibrillazioni? Normale dialettica | Meloni garante programma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il centrodestra ha uncomune e condiviso sul quale abbiamo chiesto il consenso degli italiani, ottenendo milioni di voti e vincendo le elezioni. Non mi scandalizzo se i partiti di maggioranza cercano visibilità o vogliono caratterizzare l'azione disu alcuni temi. È sinonimo di vitalità della coalizione, non si tratta di provocazioni o fughe in avanti". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, a Il Tempo. "Alla fine la sintesi spetta a Giorgia, che èdeldi centrodestra. In Parlamento sapremo trovare la sintesi con tutto il centrodestra e spero anche con le opposizioni. Si tratta dipolitica". Preoccupato dalle ...